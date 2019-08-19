Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Недавно в Незалежной утверждали, что Крымский мост спровоцировал массовую гибель в Азовском море. По этому поводу в Сети выступили с любопытным заявлением.

Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Недавно в Незалежной утверждали, что Крымский мост спровоцировал массовую гибель в Азовском море. По этому поводу в Сети выступили с любопытным заявлением.Очередную связанную с Крымским мостом истерику украинцызакатили из-за гибели множества медуз-корнеротов в акватории Азовского моря.Якобы причиной произошедшего стало строительство переправы в Керченскомпроливе.Истерика украинцев позабавила россиян. "Крымский мостпостроен на костях украинских медуз", – поиронизировал пользовательTwitter с ником Голос Мордора.Комментаторы оценили шутку блогера. "На костяхукраинских надежд", – ответил пользователь al ali. "Я дочь убитоймедузы. Не все так однозначно", – написал alexandr175.Другие комментаторы отметили, что очередная истерикаукраинцев – это тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. А кто-то и вовсеназвал распространителей баек про слепыми инеграмотными.Российские пользователи выдвинули свою версию массовойгибели медуз в Азовском море. По их мнению, в природном катаклизме виноваты украинскиевласти. Несколько лет назад Киев перекрыл Северо-Крымский канал, что привело кповышению уровня солености воды.Ранее внимательные наблюдатели заметили любопытноесовпадение на Крымском мосту. 12 августа этого года на переправе был поставленочередной рекорд – по ней проехали 35989 автомобилей. Примечательно, чтопредыдущий рекорд – 35707 транспортных средств – был поставлен ровно год назад– 12 августа 2018 года.Сейчас на завершается строительствожелезнодорожной части. Первые поезда проедут по переправе в конце этого года.Билеты на них можно будет купить с сентября. Железная дорога свяжет крупнейшиегорода полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.