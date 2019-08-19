Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Недавно в Незалежной утверждали, что Крымский мост спровоцировал массовую гибель в Азовском море. По этому поводу в Сети выступили с любопытным заявлением.
Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Недавно в Незалежной утверждали, что Крымский мост спровоцировал массовую гибель в Азовском море. По этому поводу в Сети выступили с любопытным заявлением.
Очередную связанную с Крымским мостом истерику украинцы
закатили из-за гибели множества медуз-корнеротов в акватории Азовского моря.
Якобы причиной произошедшего стало строительство переправы в Керченском
проливе.
Истерика украинцев позабавила россиян. "Крымский мост
построен на костях украинских медуз", – поиронизировал пользователь
Twitter с ником Голос Мордора.
Комментаторы оценили шутку блогера. "На костях
украинских надежд", – ответил пользователь al ali. "Я дочь убитой
медузы. Не все так однозначно" – написал alexandr175.
Другие комментаторы отметили, что очередная истерика
украинцев – это тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. А другие и вовсе
назвали распространителей баек про "слепыми и
неграмотными".
Российские пользователи выдвинули свою версию массовой
гибели медуз в Азовском море. По их мнению, в природном катаклизме виноваты украинские
власти. Несколько лет назад Киев перекрыл Северо-Крымский канал, что привело к
повышению уровня солености воды.
Ранее внимательные наблюдатели заметили любопытное
совпадение на Крымском мосту. 12 августа этого года на переправе был поставлен
очередной рекорд – по ней проехали 35989 автомобилей. Примечательно, что
предыдущий рекорд – 35707 транспортных средств – был поставлен ровно год назад
– 12 августа 2018 года.
Сейчас на завершается строительство
железнодорожной части. Первые поезда по переправе проедут в конце этого года.
Билеты на них можно будет купить с сентября. Железная дорога свяжет крупнейшие
города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.