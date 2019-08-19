Яблочный Спас или Преображение Господне отмечают 19 августа все православные. По этому поводу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Яблочный Спас или Преображение Господне отмечают 19 августа все православные.По этому поводу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, который отмечает престольный праздник и 265-летие со дня освящения.Предание гласит, что трое ближайших учеников Христа — Петр, Иаков и Иоанн — по пути в Галилею поднялись вместе с ним на гору для совместной молитвы. Там они смогли увидеть Преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, светлых одеждах, окруженный сиянием. Иисус запретил апостолам рассказывать об увиденном до дня своего Воскрешения.Преображение отмечается в разгар Успенского поста, такого же строгого, как и Великий — без употребления мяса, молока и рыбы. Но в честь праздника сделано послабление в употреблении рыбных блюд, передает ТАСС.В этот день освящают фрукты нового урожая. В Греции, Израиле, на Кипре прихожане несут в храмы виноград, из которого потом делают вино для причастия. В России виноград заменили на яблоки, доступные во всех уголках страны.Примечательно, что по древней традиции, на Руси не ели яблок до Преображения. Сначала нужно было их освятить и поблагодарить бога за созревшие плоды. Для соблюдения традиций можно освятить и другие сезонные фрукты.