Поезд подъезжает к границе. Пассажирка обращается к сидящему рядом с ней католическому священнику:
- Послушайте, я тут купила косметический набор, но мне не хотелось бы тратить деньги на таможенные пошлины. Не могли бы вы спрятать этот набор у себя под сутаной?
- Буду рад вам помочь, только сан не позволяет мне врать. Если мне будут задавать вопросы, я скажу правду.
На границе входят таможенники и спрашивают священника:
- Вам ничего не нужно декларировать, святой отец?
- С головы до пояса - ничего.
- Хорошо, а ниже пояса?
- Ну, там есть такая небольшая штучка, которая доставляет удовольствие женщинам, еще не бывшая в употреблении...
еще анекдот!