Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития Европы на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. То, что кажется невозможным через какое-то время может оказаться неизбежным, заметил политик.

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития Европы на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. То, что кажется невозможным через какое-то время может оказаться неизбежным, заметил политик.Владимир Путин высказался о перспективах Европы "от Лиссабона до Владивостока". Несмотря на заманчивость подобной концепции, некоторые считают ее несколько нереалистичной."Дело не в том, что сегодня это кажется невозможным. То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Мы исходим из этого", – подчеркнул президент России."И я думаю, что если мы будем об этом думать, будем ставить перед собой такие цели, а они, безусловно, в стратегическом смысле очень важны, и для Европы, если она хочет сохраниться как центр цивилизации, и для России... И если мы будем вместе над этим работать, то рано или поздно когда-нибудь мы подойдем к решению этой проблемы в той или другой форме", – пообещал российский лидер.Многие пользователи Сети усмотрели в этих словах намек на возможное потепление в отношениях между Россией и странами Евросоюза. Кто-то заметил, что сам факт встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном в подобных обстоятельствах уже свидетельствует о подобных перспективах.Ранее о решающей роли отношений между Москвой и Парижем и Москвой и Брюсселем рассказывал сам Макрон. "Россия – европейская страна. И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", – подчеркнул он.