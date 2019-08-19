Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел в Анадыре совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.Глава МВД России отметил, что работа в условиях Крайнего Севера сложнее, чем в центральной части материка. Это связано не только с суровым климатом, но и значительной территорией обслуживания, удаленностью подразделений полиции, большим числом труднодоступных населенных пунктов. Особенно в периоды межсезонья и таяния автозимников.Министр подчеркнул, что без транспортных средств повышенной проходимости обойтись в регионе практически невозможно, и передал личному составу окружного управления новую маневренную технику – 2 аэролодки, катер и квадроцикл. «Она может быть использована на важнейших направлениях работы. В том числе для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Одновременно будет решен и вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий», – сказал Владимир Колокольцев.Глава ведомства выразил уверенность в том, что укрепление материально-технической базы положительно отразится на эффективности работы полицейских, их мобильности, а также позволит более оперативно реагировать на противоправные действия и, как следствие, повысить уровень безопасности граждан.Владимир Колокольцев ознакомился с экспозицией музея УМВД России по Чукотскому краю, а также возложил цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.