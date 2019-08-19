В Сахалинской области при переправе микроавтобуса утонул 30-летний мужчина — с автомобиля соскочил буксировочный трос, и машину унесло течением. Тело погибшего нашли лишь на следующий день.

В Сахалинской области при переправе микроавтобуса Toyota Hiace погиб 30-летний мужчина.Инцидент произошел, по сообщению портала АСТВ, в Анивском районе на реке Урюм: несколько подготовленных внедорожников и грузовиков благополучно миновали брод, после чего на буксир был взят микроавтобус, не предназначенный для экстремальной езды.Автомобиль потащили на привязи по воде, и на середине реки соскочил буксировочный крюк, после чего микроавтобус унесло течением.В салоне машины находились три человека. Двое спаслись, а тело третьего было найдено лишь на следующий день."Предположительно смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей жидкостью при утоплении", — рассказал о причинах гибели Следственный комитет по Сахалинской области, сотрудники которого проводят в настоящее время проверку инцидента на реке Урюм.