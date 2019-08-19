Звезда советского кино Лионелла Пырьева (по второму мужу Стриженова) стала гостьей Бориса Корчевникова. Артистка появилась в ток-шоу Судьба человека на телеканале Россия 1.

Звезда советского кино Лионелла Пырьева (по второму мужуСтриженова) стала гостьей Бориса Корчевникова. Артистка появилась в ток-шоу "Судьбачеловека" на телеканале "Россия 1".По словам Пырьевой, впервые она познакомилась с актером ОлегомСтриженовым, когда была совсем юной, 16-летней девушкой. Гуляя по роднойОдессе, она заметила съемку и подошла посмотреть на работу артистов. Стриженовсам подошел к Пырьевой. В студии программы "Судьба человека" Лионелла Ивановнапризналась, что тогда была очарована звездой."Мы встретились через два года. Я пошла с приятельницейпообедать в ресторан ВТО, и там увидели Стриженова. И вдруг объятья и первыйпоцелуй в жизни", – вспомнила следующую встречу со Стриженовым гостья БорисаКорчевникова.Около двух лет Лионелла и Олег встречались. После жиливместе у друзей и знакомых. Правда, Стриженов был уже к тому времени женат, всемье подрастала дочь."У нас отношения были правильные, серьезные, длились они нетак уж и мало. Но с моей стороны была неуверенность в том, что это навсегда,потому что я понимала: он несвободен, у него был ребенок, и это меня оченьсковывало и сдерживало. Он ничего мне не обещал. Он не делал мне предложений, ия понимала, что эта связь кратковременная, и она обречена", – рассказалаартистка в эфире ток-шоу "Судьба человека".Лионелла Ивановна признается, что полюбила Стриженова на всюоставшуюся жизнь. Однако долго находится в роли любовницы она не могла.Разорвать эту связь помог режиссер Иван Пырьев. Несмотряна 40-летнюю разницу в возрасте артистка и режиссер сблизились и в скором временипоженились."Я встретила человека, который по всему соответствовал моимпредставлениям о нормальном муже, друге", – говорит гостья ток-шоу "Судьбачеловека".Лионелла Ивановна подчеркнула, что грязь, которая полиласьна Пырьева после его смерти, не имеет отношения к действительности. Слухи о том,что режиссер домогался молодых актрис – наговор завистников.Через 14 лет после смерти Ивана Пырьева артистка вновь встретилаОлега Стриженова. Это произошло на съемках фильма "Последняя жертва". Тогда они оба былиуже свободны. Прежние чувства вернулись. Артист сделал возлюбленной предложениев присутствии съемочной группы.Знаменитости в браке уже более 40 лет. Детей в нем, увы, непоявилось, артистка так говорит об этом: "Когда мы встретились, уже было недо этого. Меня окружала его семья, его дети. С Наташей разные были отношения. Наташа– трудный человек, с ней трудные были отношения. А с Сашей очень хорошиеотношения".Напомним, у Олега Стриженова в первом браке с артисткой МарианнойСтриженовой родилась дочь Наталья. Вторая жена – Любовь Стриженова – подарилазвезде сына – Александра Стриженова.В студии программы Лионелла Пырьеварассказала, что смерть старшей дочери Натальи больно ударила по ОлегуСтриженову. Слухи о том, что наследница звезды свела счеты с жизнью, артистканазвала неправдивыми."Очень переживали. То, что про нее всякие разговоры, сплетни– это все неправда. Что она принимала всякие препараты психотропные – неправда.Все, что про нее негативного звучало – это все неправда. Она себя сама довеладо этого. Когда-то она была полная, она стала себя изводить, худеть, не есть.Она расшатала сердце. Умерла она от сердца", – шокировала Лионелла Пырьева ведущего ток-шоу