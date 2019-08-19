Известный российский ведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о Холокосте и Голодоморе на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Журналист заметил, что нынешний украинский лидер в подобном свете выглядит даже хуже, чем его предшественник.

Известный российский ведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о Холокосте и Голодоморе на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Журналист заметил, что нынешний украинский лидер в подобном свете выглядит даже хуже, чем его предшественник.Беньямин Нетаньяху стал первым заметным лидером страны "западного мира", который лично прибыл на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. К событию оказалось приковано внимание общественности как в самой стране, так и за ее пределами.В частности, многие обратили внимание на слова украинского лидера, приравнивающие трагедию еврейского народа в годы Второй Мировой войны и гибель людей на Украине во время голода в СССР. "Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", – заявил Владимир Зеленский.На подобную манипуляцию обратил внимание известный российский теле– и радиоведущий Владимир Соловьев, для которого история страданий еврейского народа не пустой звук. "Зеленский, пытающийся приравнять "голодомор" к Холокосту выглядит даже омерзительнее Порошенко", – на своей странице в Twitter написал журналист. Многие пользователи Сети поддержали его, заметив, что политик не должен устраивать провокации со столь чувствительными темами.Другие комментаторы поспешили напомнить о том, что после государственного переворота на Украине началась целая информационная кампания по героизации пособников нацистов во время Второй Мировой войны. И, дескать, пока Владимир Зеленский замалчивает эту проблему, как-либо ссылаться на Холокост в его положении весьма двусмысленно.