Как выяснилось, злоумышленники звонили в московские таксомоторные службы, вызывали такси, называя адрес одного из столичных отделов полиции, на самом деле не имея никакого отношения к службе...

Оперуполномоченные отдела уголовного розыска УВД по СЗАО задержали троих подозреваемых в мошеннических действиях.В полицию с заявлением обратился 47-летний водитель такси. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он попросил подъехать по адресу его работы, совершив по пути покупки и пополнив баланс указанных мобильных телефонов. По прибытии ему должны были вернуть потраченные средства. Однако в назначенное время к таксисту никто не вышел, мобильный телефон звонившего оказался заблокирован. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых по месту проживания. Ими оказались уроженцы одного из регионов России: 21-летняя девушка и молодые люди 22 и 27 лет.Как выяснилось, злоумышленники звонили в московские таксомоторные службы, вызывали такси, называя адрес одного из столичных отделов полиции, на самом деле не имея никакого отношения к службе. Затем они связывались с водителем, сообщали, что задерживаются и просили пополнить мобильный телефон и приобрести продукты. В настоящее время установлена серия аналогичных эпизодов противоправной деятельности.Следственным отделом и отделом дознания ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий сообщник заключен под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56