Препарат Атаканд Плюс от гипертонии может провоцировать развитие немеланомного рака кожи. Людям, его принимающим, рекомендовано меньше бывать на солнце и наблюдать за кожей.

Известный препарат от гипертонии может провоцировать развитие онкологии. К такому выводу пришли датские ученые.До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид. Однако два исследования, проведенных датскими специалистами с использованием данных Датского национального регистра рака, показали связь между приемом гидрохлоротиазида и повышенным риском развития немеланомного рака кожи — базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. При увеличении суммарной (накопленной) дозы гидрохлоротиазида риск возрастает.Исследователи считают, что виновато фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида. Поэтому людям, принимающим "Атаканд Плюс", рекомендовано меньше бывать на солнце, наблюдать за кожей и при первых подозрениях на новообразования или изменения существующих образований обращаться к врачу.Как сообщает портал 33Live.RuМедицина, Минздрав России уже оповещен о проблеме и одобрил соответствующие изменения в инструкции к препарату. Изменения внесут в разделы "Особые указания" и "С осторожностью". В последнем разделе укажут — "рак в анамнезе".Между тем гидрохлоротиазид входит в состав около 50 препаратов. Будут ли внесены изменения в их аннотации, пока неизвестно.