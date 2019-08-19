Президент США Дональд Трамп заявил, что если власти КНР прибегнут к насилию в ситуации с протестами в Гонконге, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если власти КНР прибегнут к насилию в ситуации с протестами в Гонконге, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина."Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно", — сказал он заявил в воскресенье на пресс-конференции в штате Нью-Джерси. — Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем"."Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они прибегли к насилию", — подчеркнул американский лидер. По его словам, в этом случае развитие ситуации походило бы на события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщает ТАСС.Массовые протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Они начались из-за законопроекта, который позволял бы выдавать из Гонконга в Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности законопроект был снят с повестки дня, но это не остановило волну протестов.В организации беспорядков Пекин подозревает Вашингтон. В качестве доказательства китайские СМИ опубликовали фотографию: на ней американский дипломат, по совместительству "эксперт по диверсиям" встречается с организаторами антикитайских протестов. В ответ Госдеп сравнил власти Китая с "бандитским режимом" – якобы раскрывать данные сотрудника посольства нельзя. В Пекине дипломатично посоветовали не лезть в чужие дела."У материковых китайцев одна психология, а у протестующих – другая", — заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в программе "Стратегия" на радио Вести FM от 15 августа."Сейчас весь Китай и часть китайского населения в Гонконге с большим волнением и недоброжелательностью смотрит на этих воинствующих хипстеров, и полиция пытается найти баланс, плюс в глобальном смысле власти пытаются на будущее создать антидот против этой ситуации", — отметил он.По его словам, когда будут выявлены все взаимосвязи, протест сойдет на нет, так как будут применены экстренные силовые методы без оглядки на права человека."Хотя площадь Тяньаньмэнь до сих пор вспоминают Китаю, как очень жесткий способ решения подобных проблем. Поэтому Гонконг вполне может оставаться в учебниках политологии, как Тяньаньмэнь – 2, что для имиджа Китая не очень хорошо", — добавил эксперт.В программе "Железная логика" от 2 августа политолог Сергей Михеев отмечал, что раньше США создавали проблемы Китаю в Тибете, а теперь взялись за Гонконг."Эта площадка информационно привлекает внимание по всему миру, — заявил эксперт. – И если спровоцировать китайцев на кровопролитие, американцы будут активно привлекать к этому внимание и пытаться использовать эту ситуацию в общей тактике и стратегии давления на КНР".В 1989 году в Китае происходили выступления студенчества и части городского населения. Власти задействовали армию для пресечения массовых акций (погибли более 200 человек). Это вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций в отношении Китая.