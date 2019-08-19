Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Роговой Антонины Павловны, 1930 года рождения...

Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Роговой Антонины Павловны, 1930 года рождения, которая 16 августа 2019 года ушла из дома в поселении Вороновское, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 85 лет, рост 155 см, тучного телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза серо-карие.Особые приметы: носит очки, ходит с палочкой. При себе имеет корзинку.Была одета: черные рейтузы, жилетка из овчины бежевого цвета, водолазка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 850-81-22 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79