В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая изучит вопрос иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее решение законодатели приняли на внеочередном заседании Совета Госдумы в понедельник, 19 августа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, материалы об иностранном вмешательстве уже поступают в распоряжение депутатского корпуса.

В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая изучит вопрос иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее решение законодатели приняли на внеочередном заседании Совета Госдумы в понедельник, 19 августа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, материалы об иностранном вмешательстве уже поступают в распоряжение депутатского корпуса.С инициативой провести расследование о вмешательстве выступили председатели фракций Госдумы. На внеочередном заседании Совета нижнейпалаты в понедельник, 19 августа, законодатели приняли решение, что этимвопросом займется комиссия из 12 человек. Ее возглавит руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Работа начнется незамедлительно. Депутаты, вошедшие в состав комиссии, будут отозваны из отпусков.По итогам заседания Вячеслав Володин отметил,что факты вмешательства во внутренние дела России извне уже поступают в нижнююпалату. "Как только прозвучало заявление главы фракции "СправедливаяРоссия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержалируководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие овмешательстве во внутренние дела нашей страны", – цитирует парламентарияМатериалы комиссии могут быть переданы правоохранительныморганам, подчеркнул спикер. "Мы видим, как на государственных каналах рядастран звучат заявления "Вставай, Москва!", призывы – все это говорит о вмешательствев дела России. Мы этого допустить не можем", – приводит слова спикера Госдумы.На заседания комиссии будут приглашаться журналисты ииностранные дипломаты. Кроме того, отметил Володин, выводы комиссии можно будетозвучить в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ПА ОБСЕ и обратиться к тем странам, которые пытаются вмешиваться во внутренниедела России.Председатель нижней палаты не исключил, что на основевыводов межфракционной комиссии могут быть подготовлены поправки взаконодательство."Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить нашсуверенитет", – сказал Володин.Ранее в Министерстве иностранных дел обвинили страны Запада вовмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства былопубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3августа.После этого главы думских фракций инициировали расследованиео попытках вмешательства в российские выборы. С инициативой провестивнеочередное заседание Совета нижней палаты 19 августа и обсудить вмешательствов выборы выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов.