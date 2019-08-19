В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая изучит вопрос иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее решение законодатели приняли на внеочередном заседании Совета Госдумы в понедельник, 19 августа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, материалы об иностранном вмешательстве уже поступают в распоряжение депутатского корпуса.
В нижней палате парламента появится межфракционная комиссия, которая изучит вопрос иностранного вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее решение законодатели приняли на внеочередном заседании Совета Госдумы в понедельник, 19 августа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, материалы об иностранном вмешательстве уже поступают в распоряжение депутатского корпуса.
С инициативой провести расследование о вмешательстве выступили председатели фракций Госдумы. На внеочередном заседании Совета нижней
палаты в понедельник, 19 августа, законодатели приняли решение, что этим
вопросом займется комиссия из 12 человек. Ее возглавит руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Работа начнется незамедлительно. Депутаты, вошедшие в состав комиссии, будут отозваны из отпусков.
По итогам заседания Вячеслав Володин отметил,
что факты вмешательства во внутренние дела России извне уже поступают в нижнюю
палату. "Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая
Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали
руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о
вмешательстве во внутренние дела нашей страны", – цитирует парламентария
.
Материалы комиссии могут быть переданы правоохранительным
органам, подчеркнул спикер. "Мы видим, как на государственных каналах ряда
стран звучат заявления "Вставай, Москва!", призывы – все это говорит о вмешательстве
в дела России. Мы этого допустить не можем", – приводит слова спикера Госдумы.
На заседания комиссии будут приглашаться журналисты и
иностранные дипломаты. Кроме того, отметил Володин, выводы комиссии можно будет
озвучить в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ПА ОБСЕ и обратиться к тем странам, которые пытаются вмешиваться во внутренние
дела России.
Председатель нижней палаты не исключил, что на основе
выводов межфракционной комиссии могут быть подготовлены поправки в
законодательство.
"Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить наш
суверенитет", – сказал Володин.
Ранее в Министерстве иностранных дел обвинили страны Запада во
вмешательстве во внутренние дела России. На сайте американского посольства был
опубликован подробный маршрут несогласованного шествия оппозиции 3
августа.
После этого главы думских фракций инициировали расследование
о попытках вмешательства в российские выборы. С инициативой провести
внеочередное заседание Совета нижней палаты 19 августа и обсудить вмешательство
в выборы выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов.