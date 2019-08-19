Он похитил ее кошелек с банковскими картами

Он похитил ее кошелек с банковскими картамиЖителя Кировской области подозревают в краже с банковского счета.Весной этого года в полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, сообщившая, что у неё украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Затем на телефон женщины стали поступать смс-сообщения о снятии денег.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого.Мужчина приехал в Гороховец, в одном из магазинов он обратил внимание, что покупательница отвлеклась на примерку одежды, оставив свою сумку на полу. Воспользовавшись ситуацией, он украл кошелек, в котором обнаружил деньги и карты с пин-кодами. Злоумышленник обналичил более 70 тысяч рублей.В совершении похожего преступления подозревают 39-летнюю жительницу Вязниковского района. Женщина нашла на улице чужую банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, и купила товаров в магазине на 1000 рублей. Владелица карты, 57-летняя жительница Вязников, обнаружив пропажу, обратилась к полицейским.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.