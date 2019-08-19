Продавец-кассир одного из сетевых супермаркетов на Волоколамском шоссе осуществила продажу алкогольного напитка 15-летнему подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали 46-летнюю женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что продавец-кассир одного из сетевых супермаркетов на Волоколамском шоссе осуществила продажу алкогольного напитка 15-летнему подростку.Установлено, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56