Певица Вера Брежнева опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Поклонники ополчились против исполнительницы.

Певица Вера Брежнева опубликовала на своей личной странице в Instagram новый пост. Поклонники ополчились против исполнительницы.На снимке артистка позирует в костюме оверсайз. Пиджак у нее расстегнут и из-под него виднеется бюстгальтер телесного цвета. На шее у Брежневой две цепи жемчуга. Этот образ был подобран специально для съемки в журнале Vogue.“Словно хиппи – я чувствую себя свободной, реализованной, привлекательной. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: "Расслабьтесь, внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма, доброта". Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой", – подписала пост Вера.Многие подписчики начали активно плескать ядом в сторону певицы. "Вот мне интересно, чем вы занимались со своей харизмой до Виагры? Наверно, на кастинге братьев Меладзе покорил ваш богатый внутренний мир! И скажите очередной раз, что это все так считают злопыхатели!", – выплеснула негатив пользователь Сети."Согласна! Ни красоты, ни харизмы!", – язвительно отметил фолловер.Один из поклонников задал очень странный вопрос: "Вера, этот костюм случайно не Константина?". Видимо, он не понял, что это специальный фасон, возможно, он просто не разбирается в модных трендах. Брежнева с сарказмом ответила, что, конечно, его.