Жителей Московского региона ждет короткий период по-настоящему жаркой погоды. Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке.

Жителей Московского региона ждет короткий период по-настоящему жаркой погоды. Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, ближайшей ночью в Москве ожидается +15, днем во вторник +26, +28 градусов. Следующей ночью +16, +18, а в среду днем ожидается жара +27, +29 градусов. Местами возможны небольшие и кратковременные дожди.Вильфанд отметил, что долгожданное тепло в Москве связано с "отрогом" высокого давления, обеспечивающим приток теплого воздуха.В четверг еще будет по-июльски тепло — до +26, но в пятницу ветер сменит направление, и днем похолодает до +18, +23.Жара задержится в столичном регионе ненадолго. В выходные еще будет тепло и солнечно, однако показатели термометров снизятся до +17, +22.