Мероприятие прошло в формате открытого общения, где любой мог задать вопрос депутату Госдумы и губернатору

Мероприятие прошло в формате открытого общения, где любой мог задать вопрос депутату Госдумы и губернаторуРуководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновской вместе с Владимиром Сипягиным встретились с активистами молодёжных объединений Владимирской области.Открывая встречу, губернатор поздравил присутствующих со знаковой юбилейной датой:«История нашего региона, как и всей нашей страны, многогранна и велика. Призываю вас глубже изучать её, потому что эти знания обогатят личность и духовно, и нравственно. Впереди у нашего региона – большие перспективы. Они открываются в свете нацпроектов, которые инициировал Владимир Путин. Хочу отметить, что наш регион – в числе лидеров среди субъектов РФ по их выполнению».Мероприятие прошло в формате открытого общения, где любой мог задать вопрос депутату Госдумы и губернатору, а также рассказать о своих проектах. Владимир Жириновский обратил внимание участников конференции, что для достижения высоких целей важно действовать, а не прятаться на задних рядах. Поэтому всех, кто располагался в задних рядах зала, он пересадил поближе к себе.«Мы хотим, чтобы Владимирская область стала одной из лучших областей России. И мы помогаем и будем помогать вашему региону. Но главное, мы смогли расшевелить бюрократов всех мастей, чтобы регион получил от Федерации больше, чем раньше», – заявил Владимир Жириновский.Владимир Вольфович призвал молодежь быть активными гражданами, не бояться высказываться и отстаивать свою позицию, быть подкованными информационно и в то же время объективно и критически анализировать всякую информацию:«Конечно, нужно развивать демократию. Сейчас на эту тему много информации, и вы должны распознавать, критически оценивать ее. И делать собственные выводы».На встрече обсудили проблемы не только развития Владимирской области но и вопросы, касающиеся искусства, личного отношения лидера крупной парламентской партии к монархическому строю, к развалу СССР.Обратившимся к нему с просьбами активным владимирцам Владимир Жириновский пообещал помочь с реализацией интересных идей, выразил готовность оказать адресную поддержку талантливой молодёжи 33-го региона.