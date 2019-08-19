Сразу после утверждения заявки 2020-2021 годов (второй этап) Фонд ЖКХ направит в регионы средства в размере 30% от необходимой суммы

Сразу после утверждения заявки 2020-2021 годов (второй этап) Фонд ЖКХ направит в регионы средства в размере 30% от необходимой суммыФонд содействия реформированию ЖКХ начал рассматривать заявки от субъектов Российской Федерации на финансирование расселения аварийного жилья в 2020-2022 годах.Как сообщают в пресс-службе Фонда, сразу после утверждения заявки 2020-2021 годов (второй этап) Фонд ЖКХ направит в регионы средства в размере 30% от необходимой суммы. При этом в этом году общая сумма перечисленных средств по заявкам на первый и второй этап программы расселения не должна превышать лимит средств, который установлен для субъекта на 2019 год.По этапу 2021-2022 годов (третий этап) финансовую поддержку в размере 30% от суммы, указанной в заявках, предоставят после поступления в Госкорпорацию взноса из бюджета РФ.В Фонде отмечают, что это позволит эффективно формировать в регионах РФ механизмы долгосрочного планирования программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.