Тюрьма известна тем, что за последние годы из нее никому не удавалось убежать

Тюрьма известна тем, что за последние годы из нее никому не удавалось убежатьВладимирскому централу исполнилось 236 лет. Одна из известнейших тюрем страны ведёт свою историю со дня открытия арестантского дома, который открыли по указу Екатерины II. В нынешнем виде тюрьма для особо опасных преступников работает с начала XX века.В разное время во владимирской тюрьме отбывали наказание писатель Даниил Андреев и монархист Василий Шульгин, сын Иосифа Сталина Василий и главнокомандующий эстонской армией Йоханн Ладойнер.Тюрьма известна тем, что за последние годы из нее никому не удавалось убежать.