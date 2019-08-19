Несмотря на масштабную профилактическую работу, проводимую сотрудниками полиции, представителями администрации, КТОСов жители 33 региона продолжают попадаться на уловки мошенников.

Несмотря на масштабную профилактическую работу, в проведении которой сотрудникам полиции оказывают серьезную помощь средства массовой информации, представители администрации, КТОСов и неравнодушной общественности, жители 33 региона продолжают попадаться на уловки мошенников.Данный вид преступлений выходит в лидеры по количеству регистрируемых. Изо дня в день злоумышленники придумывают новые схемы и психологические приёмы, позволяющие обмануть доверчивых граждан и завладеть их денежными средствами. Только в первую половину августа текущего года уже зарегистрировано более 20 случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба по данным фактам уже составила около 1 500 000 рублей. И каждый раз жертвы не понимают, как могли попасть на удочку мошенника.«Получил с незнакомого номера сообщение о блокировке банковской карты/несанкционированном списании денежных средств», - существенная часть заявлений в полицию начинается с таких фраз. Жертвы злоумышленников, не обращая внимание на то, что номер телефона не является официальным банковским, перезванивают и, следуя инструкции «сотрудника банка», называют все реквизиты карты, впоследствии обнаруживая, что со счета похищены денежные средства.Так в мае текущего года 48-летнему жителю города Коврова поступил звонок от человека, который, представившись сотрудником банка, сообщил о незаконном списании денег. Выяснив пароль доступа к счету под предлогом необходимости проведения операции по сохранению денежных средсв, злоумышленник похитил почти 19 000 рублей. Аналогичным образом в июне текущего года лишилась 100 000 рублей 65-летняя жительница Мурома, которая сообщила реквизиты карты лжесотруднику банка.Ещё один популярный способ дистанционного мошенничества - рассылка сообщений в популярных месседжерах и социальных сетях от имени знакомых с просьбой одолжить денег. За летние месяцы текущего года подобных случаев выявлено более 10. Поверив, что по ту сторону экрана гаджета действительно находится друг или знакомый, перевел 10 000 рублей 22-летний житель Владимира, лишился 15 000 житель Коврова, отправил по указанному злоумышленником счету 9 000 рублей житель микрорайона Юрьевец.Нередки случаи, когда злоумыщленники сообщают жертвам о возможности получения компенсации за ранее приобретенные некачественные товары.В июне на телефон 84-летней жительницы Владимира позвонили неизвестные, сообщившие, что ей положена компенсация за приобретенные ранее лекарства, так как они, по словам мошенников, оказались подделкой. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка, следуя инструкции, перевела более 50 000 рублей.В аналогичную ситуацию попала и 46-летняя жительница Гусь-Хрустального. Мошенники убедили женщину в том, что ей положена многомиллионная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы. Одним из условий получения «компенсации» был перевод денежных средств на указанный «доброжелателями» счет. В течение месяца потерпевшая осуществляла переводы. Сумма, которой в результате лишилась гусевчанка, превысила 1 000 000 рублей.Чтобы предостеречь других граждан от подобных случаев, пострадавшая поделилась своей историей.И количество таких фактов не снижается. Современные технологии позволяют творить чудеса – и мошенники этим пользуются. Со счетов списываются огромные средства. И даже если сотрудники полиции отыщут преступника – вернуть деньги возможно далеко не всегда. Жертвами обмана становятся не только пенсионеры, но и молодые образованные, преуспевающие люди. Задача правоохранительных органов - профилактика. Участковые уполномоченные полиции обходят каждый дом, стараются достучаться до каждого. Но главное, что может помочь не стать жертвой мошенников – бдительность самого гражданина!