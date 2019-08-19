Празднование начала учебного года перенесли с воскресенья на понедельник

Празднование начала учебного года перенесли с воскресенья на понедельникАдминистрация города Владимира приняла решение перенести День знаний с 1 сентября, который выпадает на воскресенье, на 2 сентября, понедельник. Из-за этого, согласно областному закону № 111-ОЗ, запрет на продажу алкоголя перенесли на этот день.Отметим, что в областном законе нет четкой привязки безалкогольного дня к Первому сентября. Зато есть привязка к Дню любви, семьи и верности, который празднуют 8 июля.