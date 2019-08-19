«Владимиртеплогаз» стал уникальным примером предприятия, основной вектор развития которого направили не только на извлечение прибыли
«Владимиртеплогаз» стал уникальным примером предприятия, основной вектор развития которого направили не только на извлечение прибыли
В августе 2019 года компания «Владимиртеплогаз» полностью перешла под контроль обладминистрации. Крупнейшая в 33-м регионе теплоснабжающая организация стала уникальным примером предприятия, основной вектор развития которого направили не только на извлечение прибыли, но и на повышение качества оказания коммунальных услуг.
В компании сменили руководство, и впервые разработали программу стратегического развития на будущие годы. Одна из главных задач – расширение территории присутствия. Почти во всех районах области немало коммунальных фирм, загнанных в тупик износом оборудования и сетей, полным отсутствием денег на их модернизацию. Годами люди оплачивали через тариф убытки, которые приносили неэффективные предприятия. Растет и количество аварий.
Решение проблемы - передача неэффективных объектов ЖКХ в концессию стабильным и успешным предприятиям. Гарантией социальной ответственности «Владимиртеплогаза» будет контроль со стороны Белого дома.
Предприятие планирует заключить новые концессионные соглашения сразу в нескольких районах региона. Главное требование Владимира Сипягина – инвестиционная программа должна быть экономически и социально обоснована. Износ котельных и тепловых сетей в этих районах превысил 50%, и меры по исправлению ситуации должны быть приняты как можно скорее.
В регионе сложился исторически низкий инвестиционный интерес к водоснабжению. При этом нельзя сказать, что население абсолютно довольно качеством предоставляемых услуг. Водоканалы испытывают всё же сложности, что и тепловики: отсутствие денег и инициативы. Одной из задач, поставленных губернатором перед «Владимиртеплогазом», стало рассмотрение возможности взятия в концессию объектов водоснабжения в нескольких населённых пунктах. Главное условие: положительные изменения жители должны почувствовать в первые пять лет действия соглашения. Эффективные механизмы работы в теплоснабжении могут успешно применять и в водном хозяйстве, уверен глава региона.