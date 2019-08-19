«Владимиртеплогаз» стал уникальным примером предприятия, основной вектор развития которого направили не только на извлечение прибыли

«Владимиртеплогаз» стал уникальным примером предприятия, основной вектор развития которого направили не только на извлечение прибылиВ августе 2019 года компания «Владимиртеплогаз» полностью перешла под контроль обладминистрации. Крупнейшая в 33-м регионе теплоснабжающая организация стала уникальным примером предприятия, основной вектор развития которого направили не только на извлечение прибыли, но и на повышение качества оказания коммунальных услуг.В компании сменили руководство, и впервые разработали программу стратегического развития на будущие годы. Одна из главных задач – расширение территории присутствия. Почти во всех районах области немало коммунальных фирм, загнанных в тупик износом оборудования и сетей, полным отсутствием денег на их модернизацию. Годами люди оплачивали через тариф убытки, которые приносили неэффективные предприятия. Растет и количество аварий.Решение проблемы - передача неэффективных объектов ЖКХ в концессию стабильным и успешным предприятиям. Гарантией социальной ответственности «Владимиртеплогаза» будет контроль со стороны Белого дома.Предприятие планирует заключить новые концессионные соглашения сразу в нескольких районах региона. Главное требование Владимира Сипягина – инвестиционная программа должна быть экономически и социально обоснована. Износ котельных и тепловых сетей в этих районах превысил 50%, и меры по исправлению ситуации должны быть приняты как можно скорее.В регионе сложился исторически низкий инвестиционный интерес к водоснабжению. При этом нельзя сказать, что население абсолютно довольно качеством предоставляемых услуг. Водоканалы испытывают всё же сложности, что и тепловики: отсутствие денег и инициативы. Одной из задач, поставленных губернатором перед «Владимиртеплогазом», стало рассмотрение возможности взятия в концессию объектов водоснабжения в нескольких населённых пунктах. Главное условие: положительные изменения жители должны почувствовать в первые пять лет действия соглашения. Эффективные механизмы работы в теплоснабжении могут успешно применять и в водном хозяйстве, уверен глава региона.