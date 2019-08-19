Всероссийская акция состоится 24 августа

Всероссийская акция состоится 24 августаВ конце августа в России отмечают День кино. Акция «Ночь кино» пройдет во Владимире, Муромцево и Суздале.Кинопоказ во Владимире устроят в музейном центре «Палаты» в 20:00. Там покажут документальный «Погибли за Францию». Перед фильмом пройдет встреча с режиссером Сергеем Зайцевым и автором-исполнителем Виктором Леонидовым.В Суздале под открытым небом покажут фильм «Балканский рубеж». Начало в 20:00.А в визит-центре Усадьбы Храповицкого в Муромцеве пройдет творческая встреча со сценаристом Софией Шепеля. Начало в 18:00.Вход свободный!