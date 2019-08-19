Это необходимо для проведения работ на объектах связи

Это необходимо для проведения работ на объектах связиВо Владимирской области пройдёт внеплановое отключение телерадиовещания. Работы будут проводить в 2 этапа — с 21-го по 23-е августа и с 26-го по 30-е августа.Как сообщают в пресс-службе Белого дома, экраны телевизоров погаснут во Владимире, Радужном, Коврове и в Гусь-Хрустальном. А также — во всёх населенных пунктах Ковровского, Гусь-Хрустального, Селивановского, Собинского, Камешковского, Судогодского и Суздальского районов.Отключение необходимо для проведения работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети, которая расположена в населённом пункте Быково Судогодского района.