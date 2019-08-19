Статистику опубликовали за первое полугодие

Статистику опубликовали за первое полугодие29 случаев бешенства выявили во Владимирской области за полгода. Большинство из заболевших животных оказались дикими (17 лисиц и 3 енотовидные собаки). Домашние любимцы (3 собаки и 6 кошек) заразились после контакта с дикими зверями.Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в настоящее время в регионе неблагополучными по бешенству остаются 7 населенных пунктов :Вязниковский район – деревня Данилково; Гороховецкий район – деревня Баландино; Ковровский район – село Павловское, улица Шоссейная; Ковров, улица Зои Космодемьянской; Кольчугинский район – деревня Троица; Муром, улица Московская; Петушинский район – деревня Старое Аннино; Суздальский район – деревня Васильково.