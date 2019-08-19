Президент Украины Владимир Зеленский успел отметиться несколькими хамскими выпадами в адрес российского лидера Владимира Путина. По всей видимости, бывший комик полагал, что Запад безоговорочно его поддержит. Пыл главы Незалежной остудил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, Запад не собирается помогать Киеву договариваться с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский успел отметиться несколькими хамскими выпадами в адрес российского лидера Владимира Путина. По всей видимости, бывший комик полагал, что Запад безоговорочно его поддержит. Пыл главы Незалежной остудил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, Запад не собирается помогать Киеву договариваться с Москвой.
Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон и другие западные
лидеры не сделают ничего, чтобы закончить конфликт России и Украины, уверен
журналист. Более того, отметил он, постепенно Европа восстанавливает отношения
с восточным соседом.
Журналист напомнил о возвращении России в Парламентскую
ассамблею Совета Европы, а также встрече президентов России и Франции в Париже.
Переговоры двух лидеров состоятся в понедельник, 19 августа, во второй половине
дня.
Это говорит о том, что друзей у Украины нет и интересы
страны придется отстаивать самим украинцам, уверен эксперт. "Наши проблемы
никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с
уважением – европейские партнеры, американские – они нас уже много раз
предали", – констатировал журналист.
Москва не пойдет на уступки Киеву и не сдаст Крым и Донбасс,
полагает Гордон. Он призвал не доверять официальным заявлениям западных
лидеров, которые на словах провозглашают солидарность с Украиной и готовность
отстаивать ее интересы.
Таким образом, президенту Украины
придется самому разгребать те многочисленные проблемы, которые оставил ему в
наследство бывший глава государства Петр Порошенко. При этом эксперты полагают,
что у новый лидер Незалежной планирует остаться у власти надолго.
По мнению политолога Александра Охрименко, в ближайшее время
президент назначит на важные должности своих соратников и избавится от
оппозиции в Верховной раде. Тогда Зеленский сможет претендовать на второй срок,
передает "ПолитНавигатор".
Но чтобы переизбраться, нужно выполнить
предвыборные обещания. С этим пока не получается. Несмотря на намерение
закончить войну в Донбассе, боевые действия в регионе спустя три месяца после
вступления президента в должность продолжаются.