Президент Украины Владимир Зеленский успел отметиться несколькими хамскими выпадами в адрес российского лидера Владимира Путина. По всей видимости, бывший комик полагал, что Запад безоговорочно его поддержит. Пыл главы Незалежной остудил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, Запад не собирается помогать Киеву договариваться с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский успел отметиться несколькими хамскими выпадами в адрес российского лидера Владимира Путина. По всей видимости, бывший комик полагал, что Запад безоговорочно его поддержит. Пыл главы Незалежной остудил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, Запад не собирается помогать Киеву договариваться с Москвой.Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон и другие западныелидеры не сделают ничего, чтобы закончить конфликт России и Украины, уверенжурналист. Более того, отметил он, постепенно Европа восстанавливает отношенияс восточным соседом.Журналист напомнил о возвращении России в Парламентскуюассамблею Совета Европы, а также встрече президентов России и Франции в Париже.Переговоры двух лидеров состоятся в понедельник, 19 августа, во второй половинедня.Это говорит о том, что друзей у Украины нет и интересыстраны придется отстаивать самим украинцам, уверен эксперт. "Наши проблемыникого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся суважением – европейские партнеры, американские – они нас уже много разпредали", – констатировал журналист.Москва не пойдет на уступки Киеву и не сдаст Крым и Донбасс,полагает Гордон. Он призвал не доверять официальным заявлениям западныхлидеров, которые на словах провозглашают солидарность с Украиной и готовностьотстаивать ее интересы.Таким образом, президенту Украиныпридется самому разгребать те многочисленные проблемы, которые оставил ему внаследство бывший глава государства Петр Порошенко. При этом эксперты полагают,что у новый лидер Незалежной планирует остаться у власти надолго.По мнению политолога Александра Охрименко, в ближайшее времяпрезидент назначит на важные должности своих соратников и избавится отоппозиции в Верховной раде. Тогда Зеленский сможет претендовать на второй срок,передает "ПолитНавигатор".Но чтобы переизбраться, нужно выполнитьпредвыборные обещания. С этим пока не получается. Несмотря на намерениезакончить войну в Донбассе, боевые действия в регионе спустя три месяца послевступления президента в должность продолжаются.