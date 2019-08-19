За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 55 ДТП, в которых 8 человек погибли и 77 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 77 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 ребенок погиб и 12 детей травмированы. Зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 418 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 87 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 12.08.2019 г. в 18:20 в г. Коврове на улице Еловая у дома 98 водитель автомобиля «ВАЗ – 21124», 2000 г.р., при повороте налево на ул. им. Сергея Лазо, допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении мотоциклом «Мотоленд XV – 250G» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой лодыжки, ушибы – госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 13.08.2019 г. в 10:30 на 2 км автодороги «М–7 «Волга» – п. Вольгинский», водитель автомобиля «Хонда – Аккорд», 1981 г.р., двигаясь в сторону автодороги М–7 «Волга» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ауди – А4» под управлением водителя, 1987 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда – Аккорд», от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи; водитель автомобиля «Ауди – А4», с диагнозом: перелом левого предплечья, перелом левого бедра – госпитализирован; пассажир автомобиля «Хонда – Аккорд», 1990 г.р., с диагнозом: перелом левого плеча, перелом левого бедра – госпитализирован; пассажир автомобиля «Хонда – Аккорд», 1982 г.р., с диагнозом: политравма – госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 14.08.2019 г. в 14:40 в г. Владимире на улице 850-летия у дома 2 водитель автомобиля «Киа – Спортедж», 1987 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Сузуки – Грант Витара» под управлением водителя, 1960 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Спортедж» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правой руки - направлен амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Сузуки – Грант Витара» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и левого плеча – госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 15.08.2019 г. в 21:20 на 35 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» водитель автомобиля «ВАЗ – 21110», 1964 г.р., при движении со стороны г. Шуя (Ивановской области) в сторону г. Коврова допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ – 21110», с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибленная рана лица – госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 16.08.2019 г. в 15:45 на 269 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Митсубиси – Лансер», 1985 г.р., двигаясь со стороны г. Нижний Новгород в сторону г. Москва, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «ГАЗ – 2824DJ» под управлением водителя, 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Митсубиси – Лансер», с диагнозом: ссадина правой руки – направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 17.08.2019 г. в 15:50 на 29 км автодороги М–7 «Волга» при подъезде к г. Владимиру, водитель автомобиля «Фольксваген – Кадди», 1984 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г. Владимира, допустил наезд на разделительное ограждение, разделяющие транспортные потоки. От удара автомобиль «Фольксваген – Кадди» отбросило на попутно движущийся по левой полосе автомобиль «Тойота – Авенсис» под управлением водителя, 1976 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген – Кадди», 1994 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правого плеча, ушиб лобной области – госпитализирован.Гороховецкий районПо предварительной информации, 18.08.2019 г. в 19:25 на 9 км автодороги «Просье – Гришино – Золотово» водитель автомобиля «Лада – Ларгус», 1984 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет по ходу своего движения, с последующим наездом в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада – Ларгус», с диагнозом: ушиб, ссадины лица, головы – направлен на амбулаторное лечение.