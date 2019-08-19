Ужасная трагедия, случившаяся в селе Патрикеево Ульяновской области, стала одним из самых обсуждаемых происшествий за последнее время. Накануне всплыли новые детали о личности подростка.

Ужасная трагедия, случившаяся в селе Патрикеево Ульяновской области, стала одним из самых обсуждаемых происшествий за последнее время. Накануне всплыли новые детали о личности подростка.Как оказалось, 16-летний мальчикбыл примером для подражания. Хорошо учился, участвовал в олимпиадах и других конкурсах. В том числе и в популярной телепередаче "Умницы и умники"."Очень спокойный, тихий мальчик, отличный. Его ставили всем в пример. Он очень хороший, он не мог такого сделать, но все сходится на него", – рассказала односельчанка погибших.Ведущий знаменитой интеллектуальной программы "Умники и умницы" Юрий Вяземский опроверг данные об участии школьника в его шоу. По его словам, подросток всего-навсего присутствовал на региональном финале проекта в качестве зрителя.У юноши был шанс проявить себя. Он мог помочь ответить основным конкурсантам отвечать на вопросы ведущего. Но он этого не делал, сообщает."Он был позитивным парнем. Это мой друг лучший. У меня сейчас вообще просто каша в голове", – прокомментировал случившееся близкий товарищ юноши.Напомним, ужасная трагедия произошла 18 августа. Школьник топором мать, бабушку и дедушку, а также четырехлетних близнецов – своих сводных брата и сестру. Как утверждает , после этого покончил с собой.