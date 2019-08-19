Подозреваемые, осуществляя посредническую деятельность, приобрели наркотическое средство с целью распространения на территории Зеленоградского округа...

Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – метадон.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории 14-го микрорайона Зеленограда сотрудники полиции задержали 45-летних ранее судимых женщину и мужчину. При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили и изъяли семь свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятый материал является наркотическим веществом – метадон, общей массой более 3 граммов.Как установлено, подозреваемые, осуществляя посредническую деятельность, приобрели наркотическое средство с целью распространения на территории Зеленоградского округа. В ходе дальнейших следственных действий сотрудники полиции обнаружили другие закладки, произведенные подозреваемыми.Позже в одном из подъездов жилого дома полицейскими был задержан подозреваемый в организации незаконного сбыта наркотических средств. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Подмосковья. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли пакет, в котором находились 146 свертков с неизвестным веществом, общей массой более 100 граммов. Проведенное исследование нескольких свертков показало, что изъятый материал также является метадоном.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении организатора незаконной деятельности – в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31