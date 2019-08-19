Известный на Украине блогер Александр Скубченко на своей странице в Facebook пожаловался на попадание в базу данных сайта Миротворец. Он отметил, что попал в черный список после того, как раскритиковал Владимира Зеленского.

Известный на Украине блогер Александр Скубченко на своей странице в Facebook пожаловался на попадание в базу данных сайта "Миротворец". Он отметил, что попал в "черный список" после того, как раскритиковал Владимира Зеленского.Портал со скандальной репутацией "Миротворец" был создан в тот момент, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Официальные власти отказывались принимать критику идеи разглашать персональные данные людей и объявлять на них охоту за политические взгляды, поскольку, по их словам, прямой связи между ними и создателями сайта нет.Однако практика показала, что попадания на "Миротворец" достаточно, чтобы пограничная служба не пустила человека на Украину. Среди пользователей Сети стала ходить информация, что портал для нападок на личных соперников использует Петр Порошенко. Однако теперь, судя по всему, риторика может измениться и в использовании ресурса будут обвинять уже .Поводом для этого может послужить попадание в список врагов Украины известного блогера Александра Скубченко. "За пять лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "Миротворца". А при новой власти – пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали", – цитирует пострадавшего.Публицист призвал нынешнего украинского лидера не повторять ошибок своего предшественника и не делить украинцев на своих и врагов. В противном случае рискует стать таким же отщепенцем для всего мира, как и Петр Порошенко.