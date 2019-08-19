Общая сумму ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 70 000 рублей.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Кировской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Весной текущего года в полицию обратилась 60-летняя местная жительница, сообщившая, что у неё был похищен кошелек с деньгами и банковскими картами. В дальнейшем на телефон потерпевшей стали поступать смс-сообщения о снятии денежных средств.Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого.Установлено, что фигурант приехал в Гороховец с целью совершения кражи. В одном из магазинов подозреваемый обратил внимание, что покупательница отвлеклась на примерку одежды, оставив сумку на полу. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил кошелек, в котором обнаружил деньги и карты с пин-кодами. Впоследствии с карт фигурант обналичил более 70 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.В совершении аналогичного преступления подозревается 39-летняя жительница Вязниковского района. Фигурантка обнаружила на улице чужую банковскую карту, оснащенную функцией бесконтактной оплаты, и осуществила оплату товаров в магазине на сумме около 1000 рублей. Владелица карты, 57-летняя жительница Вязников, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).