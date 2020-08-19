Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 209; больных с признаками внебольничной пневмонии – 23.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 209; больных с признаками внебольничной пневмонии – 23.На 17 августа на стационарном лечении находились 35 пациентов с ОРВИ и 399 – с пневмонией.5291 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за 17 августа – 11 человек.За период наблюдения в области отмечено 190 летальных случаев.