Сегодня на улице Казарменной, 5-а открыта первая из них.

Сегодняна улице Казарменной, 5-аоткрыта первая из них.Новые площадки монтируют «под ключ» и дарят горожанам по проекту «Территория детства с «Т Плюс». Остальные 20 площадок планируется открыть в разных районах города к 15 сентября, сообщила пресс-служба обладминистрации.После сдачи-приемки площадки передадут на баланс управляющим организациям, обслуживающим многоквартирные дома.Игровые модули и адреса установки детских городков выбирали с учетом пожеланий жителей. Остальные 20 площадок планируется открыть в разных районах города к 15 сентября.