Деньги пойдут на покупку рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок.

Деньги пойдут на покупкурециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок.Муниципалитеты получат на мероприятия по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции от 443 тыс. до 16,47 млн рублей. В зависимости от количества детей, обучающихся в муниципальных и частных дошкольных и общеобразовательных организациях.Отмечается, что средства будут направляться городам и районам в порядке софинансирования соответствующих муниципальных целевых программ.