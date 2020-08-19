Самые красивые, активные и самобытные. Во Владимирской области продолжается конкурс-смотр на самую красивую деревню.

Самые красивые, активные и самобытные. Во Владимирской области продолжается конкурс-смотр на самую красивую деревню.- Каравай мы вам подносим, поклонясь, отведать просим.Хлеб да соль дорогим гостям. В селе Горки Камешковского района эту традицию чтут более 500 лет, с самого основания.И стараются не только сохранять историю, но и писать новую. В этом году жители решили побороться за звание "Самой красивой деревни".Нина Игошина, староста с. Горки:- Село наше большое, славное. Раньше, конечно, больше народу здесь жило, сейчас меньше, но народ стал возвращаться. Потому что у нас есть газ, вода, село стало хорошеть на глазах.Главная достопримечательность, конечно, церковь Троицы Живоначальной, она была построена в 17 веке. И по сей день принимает прихожан. Жители оказывают посильную помощь в ее содержании. А также в благоустройстве всего села. Так недавно здесь появились детская спортплощадка, и памятник ушедшим на фронт односельчанам. Но сердце Горок - местный Дом Культуры.Здесь не смолкают ребят голоса, и не кончается радостный смех. Двери распахнуты все и для всех.В Горках не принято сидеть сложа руки. Каждый, как может, участвует в культурной жизни села. Есть свои певцы и ансамбли, художники и ремесленники, садоводы и строители. Одним словом - большая и дружная семья.Как и в деревне Берково, здесь конкурсную комиссию встретили песнями.- Домик ооокнааамиии в саааад заметает упряяяямо золотой листопааааад...Два года назад Берково уже становилась обладателем гран-при смотра "Самая лучшая деревня". Тогда призовые деньги жители потратили на расчистку пруда и на обустройство спортплощадки. И сейчас знают, чем удивить конкурсную комиссию. Сергей Котельников создал необычный музей под открытым небом. А экспонаты приносят соседи.Сергей Котельников, житель д. Берково:Вот я решил сделать маленький музей, потому что выкидывают всё в мусор - ненужные вещи. И люди не знают своей истории, не знают, чем стирали, гладили. Многие вот женщины подходили и спрашивали а что это такое?Конкурсу на самую деревню региона - шестой год. В этом году зафиксирован очередной рекорд - сразу 99 населённых пунктов решили доказать, что именно они достойны этого почётного звания. Гран -при - солидный денежный приз, который жители тратят на нужды села.Айтуган Текегалиев:Пытаемся делать конкурс максимально удобным, чтобы каждый из участвующий населённых пунктов не остался без внимания, пусть это небольшое внимание, пусть это небольшой денежный приз, но для некоторых населённых пунктов это позволяет достичь каких-то задумок, замыслов.Каждая деревня - как человек, говорят организаторы конкурса, со своими особенностями, характером. И критерий красоты - расплывчатое понятие. Выбор очень трудный, порой приходится долго спорить с участниками комиссии, пока победителя не выберут единогласно. А кому достанется главный приз в этом году, будет известно уже в сентябре.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.