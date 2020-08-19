ИО директора департамента развития предпринимательства рассказала о промежуточных результатах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

19 августа в пресс-центре областной администрации с журналистами встретилась исполняющая обязанности директора Департамента развития предпринимательства Владимирской области Виктория Кулыгина. Она рассказала о промежуточных результатах реализации региональной составляющей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Департамент предпринимательства реализует 4 региональных проекта: «Акселерация субъектов МСП», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и «Популяризация предпринимательства». Объём их финансирования региональных в 2020 году превысил 646 млн рублей.Департамент ведет ряд проектов, позволяющих поддержать предпринимателей в сложных экономических условиях коронавирусных ограничений. Так, в короткие сроки администрация области разработала и внедрила новый продукт «Антикризисный» сроком на 2 года с применением процентной ставки от 1 процента. Антикризисным микрозаймом воспользовались 55 субъектов МСП.В рамках проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предприниматели малого и среднего бизнеса могут получить в аренду на льготных условиях государственное и муниципальное имущество, включенное в региональный перечень.Самый объемный проект департамента - «Акселерация субъектов МСП». Его сновная задача – развитие центра «Мой бизнес», расширение экспортной поддержки. С начала 2020 года в «Мой бизнес» обратилось почти 3 тысячи предпринимателей, прошли обучение более 500 человек, оказано более 100 инжиниринговых услуг. В период пандемии все услуги оказывались дистанционно», – отметила Виктория Кулыгина.Цель проекта «Популяризация предпринимательства» – формирование положительного образа предпринимательства, вовлечение различных категорий граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. - За время реализации проекта его участниками стали более 7000 человек, обучено основам ведения бизнеса более 1500 человек, участниками проекта уже создано 137 новых субъектов МСП», – подчеркнула Виктория Кулыгина. Также она отметила, что за 7 месяцев этого года в регионе создано более 3,5 тысяч субъектов МСП.