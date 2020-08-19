Специалисты из Университета Джона Хопкинса сообщили, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 на планете перевалило за 22 миллиона. Больше всего заболевших зафиксировано в США – инфекцию ..

Специалисты из Университета Джона Хопкинса сообщили, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 на планете перевалило за 22 миллиона. Больше всего заболевших зафиксировано в США – инфекцию выявили у 5,48 миллиона человек.Вторую строчку занимает Бразилия с 3,4 миллиона инфицированных. В число лидеров ворвалась Индия, где эпидемия находится в разгаре – она затронула 2,7 миллиона граждан.По подсчетам экспертов, Россия также вошла в топ-5 стран по числу зараженных. Она находится на четвертом месте с 930 тысячами заболевших, передает