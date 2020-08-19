Специалисты из американского университета Джона Хопкинса сообщили, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 по всей планете перевалило за 22 миллиона человек. Больше всего людей заболели ..

Специалисты из американского университета Джона Хопкинса сообщили, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 по всей планете перевалило за 22 миллиона человек. Больше всего людей заболели в США.Там инфекцию выявили у 5,48 миллиона человек. Вторую строчку занимает Бразилия с 3,4 миллиона инфицированных. В число лидеров также "ворвалась" Индия, где эпидемия находится в самом разгаре и затронула 2,7 миллиона граждан. По подсчетам экспертов, Россия также вошла в топ-5 стран по числу зараженных. Она находится на четвертом месте с 930 тысячами заболевших, передает