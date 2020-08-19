День города в этом году будет, но когда — в администрации еще не решили. Напомним, ежегодные гуляния по случаю дня рождения Владимира традиционно проходят в конце августа-начале сентября.

День города в этом году будет, но когда — в администрации еще не решили. Напомним, ежегодные гуляния по случаю дня рождения Владимира традиционно проходят в конце августа-начале сентября. В этом году в план мероприятий вмешалась пандемия, в мэрии заявляют, что детально разобрав все «за» и «против», приняли решение назначить дату праздника позже, с учетом динамики