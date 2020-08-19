Владимирские власти определят дату с учетом динамики острых респираторных и пограничных с ними заболеваний

В 2020 году День города Владимира организуют с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. Обычно владимирцы поздравляют любимый город с днем рождения в конце августа - начале сентября. Но на этот раз мэрия решила назначить дату с учетом динамики острых респираторных и пограничных с ними заболеваний. Об этом сообщила городской администрации.Одним из главных аргументов за перенос даты Дня города-2020 стали оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора. Руководитель управления Татьяна Данилова сообщила, что за минувшую неделю во Владимире зафиксирован рост числа горожан, заболевших ОРВИ и гриппом. По сравнению с первой неделей августа прирост составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога - более 20%.По мнению специалистов, в результате массовых мероприятий Дня города с участием десятков тысяч жителей, в том числе детей, кривая заболеваемости могла бы поползти вверх.Районные администрации и муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта планируют локальные программы для жителей. А дату главного праздника мэрия назовет позднее.