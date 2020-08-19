Одним из главных аргументов за перенос даты Дня города-2020 стали оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора.

В 2020 году День города Владимира, традиционно проходящий в конце августа - начале сентября, состоится с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. Детально разобрав все «за» и «против», мэрия приняла решение назначить дату праздника позже, с учетом динамики острых респираторных и пограничных с ними заболеваний.Одним из главных аргументов за перенос даты Дня города-2020 стали оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора. Руководитель управления Татьяна Данилова сообщила Андрею Шохину, что за минувшую неделю во Владимире зафиксирован рост числа горожан, заболевших ОРВИ и гриппом. По сравнению с первой неделей августа прирост составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога - более 20%. По мнению специалистов, в результате массовых мероприятий Дня города с участием десятков тысяч жителей, в том числе детей, кривая заболеваемости могла бы поползти вверх и привести к нежелательным последствиям для тех же школ, которые через полторы недели начнут новый учебный год в долгожданном очном формате.Районные администрации и муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта, разумеется, планируют локальные программы для жителей. А дату главного праздника - Дня города Владимира - мэрия назовет позднее, исходя из реальной эпидемиологической ситуации.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)