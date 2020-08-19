Владимир Сипягин выходит из самоизоляции.

Владимир Сипягин выходит из самоизоляции.Напомним, что он сообщил, что ему вновь придется уйти на самоизоляцию (такое уже было ранее), поскольку он контактировал с врио заместителя губернатора Романом Годуниным. А его временно отстранили от работы по медицинским показателям.Глава 33 региона добавил, что во время самоизоляции он будет работать в дистанционном режиме. Он рекомендовал своим коллегам, которые контактировали с Годуниным, также последовать его примеру.Сегодня стало известно, что никто из контактировавших с Годуниным сотрудников также не заболел.