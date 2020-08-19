Сбор прошел под руководством начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Руслана Ермакова.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в которой приняли участие около 100 сотрудников подразделений московского Главка, окружных управлений и территориальных отделов.Сбор прошел под руководством начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Руслана Ермакова. Он отметил важность проводимого мероприятия, ведь грамотно сформированный и подготовленный кадровый резерв дает возможность руководителям спланировать своевременное назначение на предполагаемые должности, а сотрудникам совершенствовать свои профессиональные навыки.Учебно-методический сбор подобного формата первый в текущем году. В ходе занятий рассмотрены вопросы изменения нормативно-правовых актов, затрагивающих сферу деятельности органов внутренних дел, обеспечения государственной защиты сотрудников полиции, основные требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, основные положения Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ведомства, а также проведения занятий по профессиональной служебной и физической подготовке в подразделениях столичной полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве