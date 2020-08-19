Андрей Шохин поручил городскому управлению архитектуры и строительства изыскать все возможные законные способы, чтобы поддержать жителей.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поручил городскому управлению архитектуры и строительства изыскать все возможные законные способы, чтобы поддержать жителей и обеспечить ввод многоэтажной жилой новостройки на улице Центральная, 19 в микрорайоне Коммунар.​Напомним, что в микрорайоне Владимира больше года не могут ввести в эксплуатацию из-за двух лишних этажей. Как подчеркивают эксперты, выявлять и пресекать нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в том числе проектной документации - прямая обязанность инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области, тем более, что факт превышения этажности стал очевиден еще в процессе строительства.Идея областной инспекции по охране объектов культурного наследия снести два «лишних» этажа - законна, но практически не осуществима. Неоднократные совещания областных властей на этот счет ни к чему не привели. ​Учитывая «патовую» ситуацию, эксперты городского управления архитектуры и строительства считают, что оптимальным решением проблемы станет внесение изменений в постановление губернатора Владимирской области от 31.12.2010 № 1407, которым утверждены границы охранных зон, применительно к данному земельному участку в мкр. Коммунар. Но для этого нужна добрая воля или просто воля областных властей, а также согласование надзорных органов, в том числе на федеральном уровне. И эксперты готовы оказать областным коллегам содействие в законном решении этого непростого, но очень важного для жителей вопроса.