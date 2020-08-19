Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал причину, по которой президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог урегулировать ситуацию с протестами в стране. По мнению политика, глава ..

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал причину, по которой президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог урегулировать ситуацию с протестами в стране. По мнению политика, глава государства слишком поздно обратился к рабочим.Горбачев отметил, что сам когда-то обращался к рабочим в кризисный период, но не получил необходимой поддержки. Он также выразил уверенность, что в ситуации в Белоруссии замешаны иностранные государства, передает