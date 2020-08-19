С 21 августа подъезды к М-7 по региональной дороге г.Вязники – ст.Вязники со стороны улиц Рябиновая и Садовая закрываются для проведения реконструкции. Проезд по временному дублеру М-7 возможен только в прямом направлении.

С 21 августа подъезды к М-7 по региональной дороге г.Вязники – ст.Вязники со стороны улиц Рябиновая и Садовая закрываются для проведения реконструкции. Проезд по временному дублеру М-7 возможен только в прямом направлении.Движение транспорта со стороны города Вязники будет организовано через деревню Федурники с выездом на 305 км. Разворот в сторону Нижнего Новгорода - через разворотную петлю на 303 км., сообщилоФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Проезд со стороны ж/д станции Вязники возможен по улице Промышленная с выездом на 297 км в районе деревни Болымотиха, где будет организован временный регулируемый перекресток с левосторонним поворотом.Напомним, что двухуровневую развязку здесь построят до конца года. Она позволит развести потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по М-7 «Волга». Дорога г.Вязники – ст.Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу.