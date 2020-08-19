Такой подарок городу делает компания «Т Плюс» в рамках масштабного проекта «Территория детства» - он реализуется во Владимире уже три года.

Новая детская площадка появилась во Владимире на улице Казарменной, и еще 20 откроются до 15 сентября. Такой подарок городу делает компания «Т Плюс» в рамках масштабного проекта «Территория детства» - он реализуется во Владимире уже три года.Прежняя площадка во дворе дома 5-а на улице Казарменной была непригодна для игр, рассказывает Данила Аданькин. Сейчас здесь 10 современных игровых элементов — от качалок и песочницы для малышей до спортивных тренажеров, популярных у подростков.Данила Аданькин-Радуга» и турник, потому что это более взрослые спортивные сооружения, а так я сюда с племянницей хожу играю. Конечно,очень рад, потому что до этого у нас была аварийная площадка, где нельзя было играть и находиться вообще.Эта площадка – первая, которую «Т Плюс» открывает в этом году. Всего же «Т Плюс» передаст в дар городу 21 площадку для игр и занятий спортом. Дворы, которые украсят яркие современные игровые модули, выбирались совместно с администрацией Владимира и с учетом пожеланий жителей.Станислав Иванов, заместитель главного инженера по тепловым сетям Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»-Компания «Т Плюс» работает в этом городе, живет в этом городе. Все знают о том, что мы являемся производителями электроэнергии и тепла. Но мы также заботимся и об уюте жителей города, безопасности детей.Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, компания «Т Плюс» стремится сократить сроки реконструкции и модернизации тепловых сетей и качественно подготовить город к отопительному сезону. Эти необходимые мероприятия специалисты «Т Плюс» планируют завершить ярко и позитивно — установкой в городе спортивно-игровых комплексов.Мария Рожнова, заместитель директора «Владимирская управляющая компания»-Замечательно, что в нашем городе есть такие организации, которые помогают сделать нашу жизнь комфортнее, удобнее для проживания нас с вами. И вы наверняка заметили, что эта площадка идеально организована, что есть все условия для развития ребят.Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации г. Владимира- Администрация города выражает благодарность ПАО «Т Плюс», и надеется, что такие мероприятия будут проходить ежегодно, и это будет нашей традицией.В компании «Т Плюс» уверены: новые детские площадки доставят радость маленьким владимирцам и будут по достоинству оценены их родителями.Юлия Болдина, Наталья Головешкина, Нина Глизница, Семен Карпов. Вести-Владимир.