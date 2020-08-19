И в результате завладел дешевым мобильником.

И в результате завладел дешевым мобильником.Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ковровского района по признакам покушения на убийство двух лиц, кража с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, в утреннее время 27 марта 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил разобраться с соседями, с которыми он находился в длительном конфликте. Пришел в квартиру к пожилой паре и нанес вышедшему 67-летнему мужчине удары ножом, от которых тот сразу скончался, сообщила пресс-служба СК по Владимирской области.С целью убийства соседки обвиняемый также набросился на нее с ножом, но 68-летнюю женщину удалось спасти.Нападавший похитил из квартиры мобильный телефон стоимостью 2500 рублей. И вернулся к себе домой.Он заключен под стражу, расследование продолжается.